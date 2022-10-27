Муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян время от времени выезжает из Украины за машинами на фронт и на благотворительные концерты в поддержку ВСУ. После выступления в Амстердаме 23 октября он встретился с семьей в Кракове.
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Тоня Матвиенко встретилась с Мирзояном и дочерью в Польше
Я так ждала вас всех увидеть. Снова вместе,
– прокомментировала Тоня Матвиенко.
В Кракове звездная семья устроила прогулку по набережной и покаталась на колесе осмотра. Интересно, что певица впервые за долгое время встретилась не только с мужем Арсеном Мирзояном, но и с 23-летней дочерью Ульяной. В интервью 24 каналу Матвиенко рассказывала, что первые два-три месяца полномасштабной войны девушка жила в Берлине, а затем вернулась в Украину и нашла работу в Киеве.
Тоня Матвиенко с Мирзояном и дочками в Польше / Фото с инстаграм-сторис певицы
Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном в Польше / Фото из инстаграм-сторис певицы
- В Великобритании Тоня Матвиенко живет с 6-летней дочерью Ниной. Они поселились у семьи, которая согласилась предоставить жилье беженцам из Украины, и получают социальную помощь – 620 фунтов стерлингов. Интересно, что валюту певица "откладывает домой".
- Однако в Британии не нравится ни артистке, ни Нине, которая "хочет в школу, где говорят по-украински". Они вынуждены жить там ради выплат, ведь в их семье все артисты, которые в из-за войны остались без работы, бизнеса у них нет, поэтому всем приходится выживать на помощь от Великобритании.