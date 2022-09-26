6 листопада Уляні виповниться 24 роки. У неї хороші стосунки з мамою, хоча вони зараз і живуть на відстані, але часто спілкуються. Де була Уляна після 24 лютого і де вона перебуває зараз її мама розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

Читайте також "З Арсеном краще, ніж з донькою": як Мірзоян уживається з тещею Ніною Матвієнко в одному домі

Тоня Матвієнко про старшу доньку Уляну

Перебуваючи у Великій Британії, Тоня Матвієнко дуже сумує за домом. Її старша донька 2 – 3 місяці на початку війни жила в Берліні, а потім захотіла поїхати в Україну. Повернувшись додому, не захотіла їхати знову за кордон. Уляна знайшла роботу в Києві, а також займається волонтерством.

Зіркова матуся зізналася, що вона також скоро не витримає і також поїде додому.

Казала Уляні, що вона ще молода, можливо, зараз є шанс реалізувати себе за кордоном. На що почула у відповідь: "Ні, я не хочу жити за кордоном. Не бачу там себе і робитиму все для того, щоб Україна процвітала. Залишусь тут, буду волонтерити". Вона молода, має ще багато часу та можливостей. Якщо захоче, то в майбутньому поїде кудись,

– поділилася Тоня.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко у відеоформаті: дивіться відео онлайн