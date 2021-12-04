Тоня Матвієнко вперше прокоментувала кризу у стосунках батьків

Українська співачка Ніна Матвієнко зізналась, що живе окремо зі своїм чоловіком, хоч розлучатися поки що не планує. Тоня Матвієнко прокоментувала розрив батьків і сказала, що відреагувала на це нормально.

Після 50 років подружнього життя Ніна Матвієнко попросила свого чоловіка Петра переїхати від неї. Хоч подружжя не планує розлучатися офіційно, їхні стосунки стали не такими міцними, як раніше.

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Як Тоня Матвієнко відреагувала на розрив батьків

Зіркова донька Тоня Матвієнко спокійно і з розумінням поставилась до такого рішення матері. Вона навіть підтримала її, адже усвідомлює, що краще жити без конфліктів.

Я нормально відреагувала. Якщо їм спокійніше одне без одного, то це ж краще, аніж коли є сварки, дратування. Люди хочуть побути в спокої, пожити для себе. Втомилися одне від одного,

– зізналась Тоня.

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