Українська співачка Тоня Матвієнко привітала зіркову матусю та свого батька із "золотим весіллям". Ніна Матвієнко та Петро Гончар одружені вже 50 років. З нагоди свята донька оприлюднила фото з сімейного архіву.

Відома українська співачка Тоня Матвієнко оприлюднила архівні фото своїх батьків та підкорила мережу. Вона привітала Петра Гончара та Ніну Матвієнко із річницею.

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Архівні фото подружжя Ніни Матвієнко

У п'ятницю, 5 березня, Ніна Матвієнко та Петро Гончар святкують 50 років з дня одруження – "золоте весілля". З нагоди цього їхня зіркова донечка Тоня поділилась світлинами з сімейного архіву та привітала батьків. Деяким кадрам уже більше кількох десятків років, вони чорно-білі, але однаково чарівні та милі.

Золоте весілля! Вітаю моіх найдорожчих. Многая Вам літа,

– написала Тоня Матвієнко під фото.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники знаменитості приєдналися до привітань в коментарях:

Тоню, ви татова донька;

Які чудові світлини! Вітаю;

Вітаю! Ще довго радуйте всіх;

Тонечко, які ж ви щасливі люди! Які у вас чудові батьки;

Многая літа;

Всіх благ.

Нагадаємо, наприкінці січня народна артистка України Ніна Матвієнко відпочивала разом з 5-річною внучкою в Єгипті. Вона близько двох тижнів насолоджувалась теплом разом із найріднішими та зачаровувала фанів квітучим виглядом на фото.