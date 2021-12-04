После 50 лет супружеской жизни Нина Матвиенко попросила своего мужа Петра переехать от нее. Хотя супруги не планируют разводиться официально, их отношения стали не такими крепкими, как раньше.

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Как Тоня Матвиенко отреагировала на разрыв родителей

Звездная дочь Тоня Матвиенко спокойно и с пониманием отнеслась к такому решению матери. Она даже поддержала ее, ведь осознает, что лучше жить без конфликтов.

Я нормально отреагировала. Если им спокойнее друг без друга, то это же лучше, чем когда есть ссоры, раздражения. Люди хотят побыть в покое, пожить для себя. Устали друг от друга,

– призналась Тоня.

Разрыв Нины Митрофановны с мужем: что известно