После 50 лет супружеской жизни Нина Матвиенко попросила своего мужа Петра переехать от нее. Хотя супруги не планируют разводиться официально, их отношения стали не такими крепкими, как раньше.
Читайте также Тоня Матвиенко купила квартиру: почему она не спешит съезжать от мамы
Как Тоня Матвиенко отреагировала на разрыв родителей
Звездная дочь Тоня Матвиенко спокойно и с пониманием отнеслась к такому решению матери. Она даже поддержала ее, ведь осознает, что лучше жить без конфликтов.
Я нормально отреагировала. Если им спокойнее друг без друга, то это же лучше, чем когда есть ссоры, раздражения. Люди хотят побыть в покое, пожить для себя. Устали друг от друга,
– призналась Тоня.
Разрыв Нины Митрофановны с мужем: что известно
- В марте этого года Нина Матвиенко и Петр Гончар праздновали "золотую свадьбу" – 50 годовщину брака. Однако впоследствии певица рассказала, что муж забыл о важной дате. Она рассердилась, но не стала напоминать.
- В конце октября артистка призналась, что больше не живет вместе с любимым – она находится в доме с дочкой, а Петр Гончар – на даче, что в 60 километрах от Киева. Женщина сама попросила покинуть ее, потому что всю жизнь чувствовала себя как мужчина.
- Однако затем Нина Матвиенко поделилась, что пожалела о публичном признании. Она подчеркнула, что пока не планирует разводиться. Возможно, через определенное время пара снова начнет жить вместе.