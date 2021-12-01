За словами Ніни Митрофанівни, вона з чоловіком не розлучилися, однак тепер всі говорять саме про їхній розрив. Артистка шкодує, що оприлюднила інформацію про розрив.

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Ніна Матвієнко про життя з чоловіком Через 50 років подружнього життя Ніна Митрофанівна попросила чоловіка Петра Гончара переїхати на дачу. Про це вона розповіла нещодавно, однак тепер жалкує про свої слова. "Шкодую, що сказала про це. Ми не будемо розлучатися. Не дочекаєтеся. Я – європейка. Я – українка. Так, посварилися, але треба давати другий шанс. Це відбулося, бо в хаті багато людей. Спочатку він не витримав, а потім я", – прокоментувала виконавиця.

74-річна артистка не відкидає варіанту, що вони з чоловіком знову житимуть разом. На думку Ніни Митрофанівни, з часом відбувається переоцінки та все може змінитися.

Нагадаємо, в березні 2021 року подружжя святкувало "золоте весілля". У шлюбі вони вже 50 років. Але Петро Гончар забув про важливу дату. Його дружина розсердилася, проте не нагадувала про неї.