Після 50 років подружнього життя Ніна Матвієнко попросила свого чоловіка Петра переїхати від неї. Хоч подружжя не планує розлучатися офіційно, їхні стосунки стали не такими міцними, як раніше.
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Як Тоня Матвієнко відреагувала на розрив батьків
Зіркова донька Тоня Матвієнко спокійно і з розумінням поставилась до такого рішення матері. Вона навіть підтримала її, адже усвідомлює, що краще жити без конфліктів.
Я нормально відреагувала. Якщо їм спокійніше одне без одного, то це ж краще, аніж коли є сварки, дратування. Люди хочуть побути в спокої, пожити для себе. Втомилися одне від одного,
– зізналась Тоня.
Розрив Ніни Митрофанівни з чоловіком: що відомо
- У березні цього року Ніна Матвієнко та Петро Гончар святкували "золоте весілля" – 50 річницю шлюбу. Однак згодом співачка розповіла, що чоловік забув про важливу дату. Вона розсердилась, але не стала нагадувати.
- Наприкінці жовтня артистка зізналась, що більше не живе разом з коханим – вона перебуває у будинку з донькою, а Петро Гончар – на дачі, що за 60 кілометрів від Києва. Жінка сама попросила покинути її, бо все життя почувалась, як чоловік.
- Однак згодом Ніна Матвієнко поділилась, що пошкодувала про публічне зізнання. Вона наголосила, що поки що не планує розлучатися. Можливо, через певний час пара знову почне жити разом.