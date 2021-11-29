У великому заміському будинку Ніна Матвієнко прихистила все сімейство – доньку, зятя та двох онучок. Як з'ясувалось, за чотири роки шлюбу Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко назбирали на своє сімейне гніздечко, але не поспішають з'їжджати від мами.

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Зірки купили квартиру в Києві, проте руки до ремонту в ній не дійшли. Річ у тому, що парі комфортно ділити квадратні метри з Ніною Матвієнко. На неї вони часто залишають 5-річну доньку, відтак економлять на няні.

Ба більше, самій 74-річній співачці нібито подобається проводити час з енергійною онукою. За словами Мірзояна, маленька Ніна вдихає в неї життя.

Нам тут дуже комфортно живеться, Ніну завжди є з ким залишити. І найголовніше, як на мене, що Ніна Митрофанівна спілкується з онукою. Їм так весело вдвох – в саду гуляють, ходять,

– поділився Арсен Мірзоян.

Тоня Матвієнко з мамою, чоловіком і молодшою донькою / Фото з інстаграму співачки

Артист запевнив, що співжиття з тещею не заважає їхнім інтимним стосункам з Тонею Матвієнко. Закохані нібито часто залишаються в будинку вдвох, а як ні, то знаходять місце для романтики на одному з трьох поверхів.

Додамо, в одному з останніх інтерв'ю Ніна Матвієнко розповідала, що більше не живе з чоловіком. Після 50 років у шлюбі співачка попросила Петра Гончара покинути її, бо "від нього ніякого толку в будинку". Зараз він мешкає на дачі за 60 кілометрів від Києва.