У великому заміському будинку Ніна Матвієнко прихистила все сімейство – доньку, зятя та двох онучок. Як з'ясувалось, за чотири роки шлюбу Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко назбирали на своє сімейне гніздечко, але не поспішають з'їжджати від мами.
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Зірки купили квартиру в Києві, проте руки до ремонту в ній не дійшли. Річ у тому, що парі комфортно ділити квадратні метри з Ніною Матвієнко. На неї вони часто залишають 5-річну доньку, відтак економлять на няні.
Ба більше, самій 74-річній співачці нібито подобається проводити час з енергійною онукою. За словами Мірзояна, маленька Ніна вдихає в неї життя.
Нам тут дуже комфортно живеться, Ніну завжди є з ким залишити. І найголовніше, як на мене, що Ніна Митрофанівна спілкується з онукою. Їм так весело вдвох – в саду гуляють, ходять,
– поділився Арсен Мірзоян.
Тоня Матвієнко з мамою, чоловіком і молодшою донькою / Фото з інстаграму співачки
Артист запевнив, що співжиття з тещею не заважає їхнім інтимним стосункам з Тонею Матвієнко. Закохані нібито часто залишаються в будинку вдвох, а як ні, то знаходять місце для романтики на одному з трьох поверхів.