Іду до Поплавського, – Тоня Матвієнко зізналась, на яку роботу пішла через безгрошів'я

Співачка Тоня Матвієнко під час війни практично не заробляє. Вона вирішила, що час реалізовуватися, тому влаштувалась викладачкою.

Українська співачка Тоня Матвієнко в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, що має дві вищі освіти та обізнана не лише в музиці. Та під час війни вона зовсім не заробляє, тож вирішила влаштуватися на нову роботу.

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Тоня Матвієнко розповіла про нову роботу

Артистка зізналась, що працюватиме викладачем вокалу в Київському національному університеті культури та мистецтв. Їй ще невідомо, скільки вона зароблятиме на посаді.

Я зараз влаштувалася на роботу, іду викладачкою до Поплавського. Вокал викладатиму. Він мене чекав. Дуже переживаю, що буде далі в Україні. І з фінансами це пов'язано, зарплатою. З першого вересня виходжу,

– поділилась Тоня Матвієнко.

, 21 квітня цього року виповнилося 30 років, як Михайло Поплавський керує Університетом культури. Щоправда, тоді він оголосив, що йде з посади ректора. Втім, він залишається в університеті як голова Вченої ради. Цього року Поплавський потрапив у скандал через сексизм та образи у бік студентів.

Співачка поділилась, що не очікує особливої зарплатні, адже вона залежатиме від багатьох факторів. Вона зізналась, що була задоволена своїми фінансами до вторгнення – тоді стабільно заробляла 2 – 3 тисячі доларів у місяць.

"До війни я була дуже щаслива, задоволена співачка. Стабільно було десь дві – три тисячі доларів. Зараз взагалі не заробляю. Зараз Арсен заробляє і я живу у мами. Хто може, всі й скидаємося. Ось і прийняла рішення. Що я сиджу? Потрібно діяти далі, подумала, що можу робити. Я дуже люблю дітей, молодь, спілкування. Хочу себе реалізовувати".

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн