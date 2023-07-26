Іду до Поплавського, – Тоня Матвієнко зізналась, на яку роботу пішла через безгрошів'я
Джерело:"Слава +"
Співачка Тоня Матвієнко під час війни практично не заробляє. Вона вирішила, що час реалізовуватися, тому влаштувалась викладачкою.
Українська співачка Тоня Матвієнко в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, що має дві вищі освіти та обізнана не лише в музиці. Та під час війни вона зовсім не заробляє, тож вирішила влаштуватися на нову роботу.
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Тоня Матвієнко розповіла про нову роботу
Артистка зізналась, що працюватиме викладачем вокалу в Київському національному університеті культури та мистецтв. Їй ще невідомо, скільки вона зароблятиме на посаді.
Я зараз влаштувалася на роботу, іду викладачкою до Поплавського. Вокал викладатиму. Він мене чекав. Дуже переживаю, що буде далі в Україні. І з фінансами це пов'язано, зарплатою. З першого вересня виходжу,
– поділилась Тоня Матвієнко.
Співачка поділилась, що не очікує особливої зарплатні, адже вона залежатиме від багатьох факторів. Вона зізналась, що була задоволена своїми фінансами до вторгнення – тоді стабільно заробляла 2 – 3 тисячі доларів у місяць.
"До війни я була дуже щаслива, задоволена співачка. Стабільно було десь дві – три тисячі доларів. Зараз взагалі не заробляю. Зараз Арсен заробляє і я живу у мами. Хто може, всі й скидаємося. Ось і прийняла рішення. Що я сиджу? Потрібно діяти далі, подумала, що можу робити. Я дуже люблю дітей, молодь, спілкування. Хочу себе реалізовувати".
Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн
- Нагадаємо, Тоня Матвієнко скаржилась на безгрошів'я ще тоді, коли жила у Великій Британії з донькою. Там вона намагалась активно вивчати мову та шукати роботу. Заслуженій артистці пропонували бути прибиральницею, але зірка відмовилась.
- Утім, у Великій Британії Тоня Матвієнко отримувала соціальну допомогу. Ця сума складала 620 фунтів стерлінгів. Співачка розповідала і про невеликий гривневий прибуток.