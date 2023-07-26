Украинская певица Тоня Матвиенко в интервью Славе Демину рассказала, что имеет два высших образования и знается не только в музыке. Но во время войны она совсем не зарабатывает, поэтому решила устроиться на новую работу.
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Тоня Матвиенко рассказала о новой работе
Артистка призналась, что будет работать преподавателем вокала в Киевском национальном университете культуры и искусств. Ей еще неизвестно, сколько она будет зарабатывать на должности.
Я сейчас устроилась на работу, иду преподавательницей к Поплавскому. Вокал буду преподавать. Он ждал меня. Очень переживаю, что будет дальше в Украине. И с финансами это связано зарплатой. С первого сентября выхожу,
– поделилась Тоня Матвиенко.
Певица поделилась, что не ожидает особой зарплаты, ведь она будет зависеть от многих факторов. Она призналась, что была довольна своими финансами до вторжения – тогда стабильно зарабатывала 2 – 3 тысяч долларов в месяц.
"До войны я была очень счастлива, довольна певица. Стабильно было где-то две – три тысячи долларов. Сейчас вообще не зарабатываю. Сейчас Арсен зарабатывает и я живу у мамы. Кто может, все и скидываемся. Вот и приняла решение. Что я сижу? Нужно действовать дальше, подумала, что могу делать. Я очень люблю детей, молодежь, общение. Хочу себя реализовывать".
Интервью с Тоней Матвиенко: смотрите видео онлайн
- Напомним, Тоня Матвиенко жаловалась на безденежье еще тогда, когда жила в Великобритании с дочерью. Там она пыталась активно учить язык и искать работу. Заслуженной артистке предлагали быть уборщицей, но звезда отказалась.
- Впрочем, в Великобритании Тоня Матвиенко получала социальную помощь. Эта сумма составляла 620 фунтов стерлингов. Певица рассказывала и о небольшой гривневой прибыли.