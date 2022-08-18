Так, донька народної артистки України Тоня Матвієнко вчить мову й шукає роботу у Великій Британії. Вона розуміє, що не потрібна там як співачка, а жити на щось треба.

Не пропустіть "Мене все задрало": чому Тоня Матвієнко мало не кинула Мірзояна перед війною

Тоні Матвієнко пропонували працювати прибиральницею

Запропонували прибиральницею бути. Сказала: "Не можу, в мене алергія". Я тут співачка так собі. Я буду заробляти гроші для своєї дитини, для своєї родини. Я молода, мамі треба допомагати,

– пояснила Тоня Матвієнко.

"У нас вдома три артисти, а концертів не існує платних, тільки благодійні. У мене ще й старша дочка. Якщо в когось буде краще, то ми одне одному пересилаємо гроші, допомагаємо, це фінансова підтримка", – додала співачка.

Зірка зізналася, що навіть квиток в Україну чоловік Арсен Мірзоян купив їй на останні гроші. "Навіть немає грошей літати одне до одного", – емоційно заявила Матвієнко.

Нагадаємо, раніше Ніна Матвієнко розповідала, що як для народної артистки України пенсія у неї невелика – 15 тисяч гривень.

Як Ніна Матвієнко реагує на пошуки роботи доньки

Чи не найбільш гостро на пошуки роботи Тоні Матвієнко у Великій Британії реагує її 74-річна мама Ніна Митрофанівна. Вона не хоче, щоб її донька займалася чимось, окрім музики.

Вона взагалі не хоче це чути, кричить: "Приїжджай додому, будеш тут їздити співати",

– розповіла Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко з мамою Ніною Митрофанівною / Фото з інстаграму співачки