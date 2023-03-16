У мережі завірусилися відео із ректором КНУКіМу Михайлом Поплавським. Цей ролик знятий під час зустрічі зіркового викладача з абітурієнтами, повідомляє 24 Канал.
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Михайло Поплавський втрапив у скандал
На відео, що оприлюднили в тіктоці, Поплавський розповідає студентам, що за лаштунками на них чекають мафіни та кава. Одна з абітурієнток жартома запитала, чи будуть їх частувати варениками.
Подивись на себе, ще вареники тобі,
– глузливо відповів на це Поплавський.
У залі залунали несхвальні відгуки. Опісля один зі студентів поцікавився у ректора: "Як ви можете називати свій університет найсучаснішим, якщо його керівник називає дівчат "тьолками" та "малими"?".
Пацани запитали так, як я відповів. Вони запитали, я – відповів… Це – нормально. Це – провокація. Мене взагалі нема за що критикувати. Я – чистий "піарщик". Якщо скандалу нема, я його придумаю.
Поплавський втрапив у скандал: відео
Напередодні цього скандалу у мережі спливло відео, як Михайло Поплавський використовує слово "тьолка", щоб описати студенток свого університету. Нагадаємо, що подібні вирази – не просто сленг чи жаргон, а мізогінний слюр, тобто слова, що спрямовані на образу суто жіночої статі.
Попередній сексистський скандал
Лише нещодавно прогримів сексистський скандал з Іво Бобулом. Виконавець в інтерв'ю Еммі Антонюк висловився про своє ставлення до жінок. На його думку, жінки сьогодні "розбалувані" та "меркантильні", тоді як "хороші дівчата" – це ті, які не виходять з дому. Емма не погодилась з такими думками артиста, тож він дорікнув їй через те, що у 32 роки вона не має чоловіка та дітей. Журналістка назвала це "сексистською маячнею", після чого Іво попросив "не мокати його в унітаз", не говорити "всяку херню" і пішов зі студії.
У багатьох українців та публічних осіб є різні думки з цього приводу:
- Оля Цибульська іронічно запропонувала Еммі взяти інтерв'ю в Потапа про національну ідею. Так вона натякнула, що запитувати про мізогінію та сексизм у 69-річного – недоречно.
- Віктор Павлік лаконічно підтримав колегу, опублікувавши з ним спільне фото.
- Павло Зібров заявив, що Емма Антонюк "зробила собі піар" на тлі скандалу з Іво. Але визнав, що Іво Бобул є складною і неординарною людиною, тож сам би спершу подумав, ніж видавати такі погляди.