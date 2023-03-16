У мережі завірусилися відео із ректором КНУКіМу Михайлом Поплавським. Цей ролик знятий під час зустрічі зіркового викладача з абітурієнтами, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Єфросиніна зізналася, чи їздила її мама до доньки Лізи Ющенко в Росію на іменини внучки

Михайло Поплавський втрапив у скандал

На відео, що оприлюднили в тіктоці, Поплавський розповідає студентам, що за лаштунками на них чекають мафіни та кава. Одна з абітурієнток жартома запитала, чи будуть їх частувати варениками.

Подивись на себе, ще вареники тобі,

– глузливо відповів на це Поплавський.

У залі залунали несхвальні відгуки. Опісля один зі студентів поцікавився у ректора: "Як ви можете називати свій університет найсучаснішим, якщо його керівник називає дівчат "тьолками" та "малими"?".

Спершу Михайло Поплавський намагався відмахнутися, однак молодь мала відеопідтвердження. Тож зірковий ректор намагався виправдати сексизм.

Пацани запитали так, як я відповів. Вони запитали, я – відповів… Це – нормально. Це – провокація. Мене взагалі нема за що критикувати. Я – чистий "піарщик". Якщо скандалу нема, я його придумаю.

Поплавський втрапив у скандал: відео

Напередодні цього скандалу у мережі спливло відео, як Михайло Поплавський використовує слово "тьолка", щоб описати студенток свого університету. Нагадаємо, що подібні вирази – не просто сленг чи жаргон, а мізогінний слюр, тобто слова, що спрямовані на образу суто жіночої статі.

Попередній сексистський скандал

Лише нещодавно прогримів сексистський скандал з Іво Бобулом. Виконавець в інтерв'ю Еммі Антонюк висловився про своє ставлення до жінок. На його думку, жінки сьогодні "розбалувані" та "меркантильні", тоді як "хороші дівчата" – це ті, які не виходять з дому. Емма не погодилась з такими думками артиста, тож він дорікнув їй через те, що у 32 роки вона не має чоловіка та дітей. Журналістка назвала це "сексистською маячнею", після чого Іво попросив "не мокати його в унітаз", не говорити "всяку херню" і пішов зі студії.

У багатьох українців та публічних осіб є різні думки з цього приводу: