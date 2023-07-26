Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о своих комплексах. Она призналась, что хочет похудеть на 8 килограмм.
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Тоня Матвиенко о комплексах и уколах красоты
По словам артистки, она "сильно набрала" за последний год, особенно во время жизни в Британии. Сначала ей было безразлично, но сейчас звезда работает над собой.
Я сейчас себе не нравлюсь, потому что я набрала вес. Но я для этого что-то делаю. Сначала мне было все равно. Потому что война и все на свете. Я ничего не делала. Я хожу только на массаж к косметологу, уже лет 10,
– поделилась Матвиенко.
Певица ответила, что делала уколы красоты – но не в губы, а в лоб. "Потому что в какой-то момент увидела, что уже такая злая ходила. Мне на пол года хватает".
Тоня Матвиенко призналась, что не проработала комплексы. "Любить и воспринимать себя такой, как я есть. Я всю жизнь себе не нравилась, сомневалась, какие-то комплексы. Хотя тогда была такая худенькая, молоденькая, такая хорошенькая… вот просто наслаждаться жизнью надо. В какой-то момент остановиться и сказать, – я классная, я красивая".
Интервью с Тоней Матвиенко: смотрите видео онлайн
Какие звезды признавались, что набрали вес
- В апреле Оля Цыбульская призналась, что весит 67 килограммов, хотя весила на 13 – 15 килограммов меньше нескольких лет назад. Она поделилась, что причиной стал стресс, который звезда заедает.
- Настя Каменских также рассказывала, что не слишком довольна своим телом, потому что поправилась на 7 килограммов. Это ощутимо для артистки, особенно на сцене. Но она старается принять себя такой, как есть, потому что не хочет издеваться над своим телом.