Зірка зізналася, що боялася ставати на ваги. Цибульська була в шоці, коли побачила, на скільки поправилася за останній рік.

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Зараз співачка зараз 67 кілограмів. Оля Цибульська пригадала, що коли схудла у 2019 році, то важила 53 − 55 кілограмів. Тоді артистка мала такий вигляд.



Оля Цибульська у найменшій вазі / Фото з її інстаграму

Як Цибульська набрала вагу

За словами артистки, зайві кілограми вона набрала через те, що заїдає стрес.

Це п*дц. Плюс 10 кілограмів за рік… Я бачила, що почала набирати вагу, що я заїдаю стрес. Мені було боляче на себе дивитися на відео. Треба з цим щось робити,

– зазначила артистка.

Проте, на думку Олі, в умовах війни зайва вага – це дрібниця. "Але це про впевненість в собі", – додала Цибульська.



Як зараз виглядає Оля Цибульська / Фото з її інстаграму

Артистка відповіла, що поки не готова до суворої дієти. "Сіла заповнювати анкету для дієтолога", – написала вона, тримаючи в руках еклер.

Додамо, що кілька зайвих кілограмів набрала і співачка Настя Каменських. Влітку всі почали поширювати чутки про її вагітність. Співачка тоді зізналась, що трохи набрала вагу.

Тому в лютому знаменитість повідомила, що потрохи повертається до фізичних активностей. А днями ще й показала фотодоказ того, що повернулась до спорту. Вона зробила селфі у спортивному костюмі біля їхнього з Потапом будинку.