З сімейного архіву: Тоня Матвієнко розчулила мережу відео, де показала молоду Ніну Митрофанівну

9 листопада 2023, 23:29
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Джерело:

OBOZ.UA

Тоня Матвієнко поділилася захоплюючим відео з сімейного архіву. Серед кадрів можна побачити юну Ніну Митрофанівну, її чоловіка, дітей та родичів.

Після смерті мами Тоня не часто з'являється в мережі. Водночас днями в одному з ресторанів Києва виконавиця вперше після втрати виступила на сцені. Вона виконала легендарну пісню Ніни Матвієнко "Квітка-душа".

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Тоня Матвієнко показала архівне відео з мамою

Фрагменти відеоролика були взяті з сімейного архіву і творчих робіт з юності Ніни Матвієнко.

Так, у ролику можна побачити маленьку Тоню, яка радісно крутиться біля річки. Також у відео є кадри з синами Ніни Митрофанівни Андрієм та Іваном. До того ж з'являється її чоловік Петро. Крім того, у ролику постали Антоніна та Митрофан Матвієнки – батьки Ніни. 

Реакція мережі 

У коментарях під відео шанувальники зауважили, що відео надзвичайно атмосферне і наголосили, що українському народу Ніни Матвієнко не вистачатиме.

  • "Ці всі кадри такі захоплюючі";
  • "Цим кадрам немає ціни. Дякую Богу, що мала таку сучасницю, ходила на її концерти. Пишаюсь, що вона з моєї Житомирщини";
  • "Дуже гарне відео, вічна пам'ять легенді Ніні Матвієнко";
  • "Яка прекрасна українська сім'я! Дуже не хвататиме Ніни Митрофанівни... Царство небесне, світла пам'ять";
  • "Це просто душа українського народу";
  • "Завжди в серці".

Смерть Ніни Матвієнко: що відомо 

  • Українська народна артистка відійшла у вічність 8 жовтня, не доживши до свого 76-го дня народження лише два дні.
  • Після смерті виконавиці 10 жовтня її донька випустила пісню-присвяту. Композиція "Сік землі" закликає слухачів шанувати українське коріння та висловити вдячність своїм батькам.
  • 11 жовтня в Києві відбулося прощання з Ніною Матвієнко. Провести легенду української естради в останню путь прийшло багато українських зірок. Зокрема, Павло Зібров, Віктор Павлік, Монатік, Віталій Кличко та інші.
  • Поховали артистку на Звіринецькому кладовищі у столиці.
  • Сім'я Ніни Матвієнко вирішила не розголошувати інформацію про обставини її смерті. Вони закликали "не питати й не публікувати деталей останніх днів Ніни Матвієнко", бо знаменитість "не хотіла, щоб про це знав загал".

Автор: Софія Хомишин