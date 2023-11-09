Після смерті мами Тоня не часто з'являється в мережі. Водночас днями в одному з ресторанів Києва виконавиця вперше після втрати виступила на сцені. Вона виконала легендарну пісню Ніни Матвієнко "Квітка-душа".
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Тоня Матвієнко показала архівне відео з мамою
Фрагменти відеоролика були взяті з сімейного архіву і творчих робіт з юності Ніни Матвієнко.
Так, у ролику можна побачити маленьку Тоню, яка радісно крутиться біля річки. Також у відео є кадри з синами Ніни Митрофанівни Андрієм та Іваном. До того ж з'являється її чоловік Петро. Крім того, у ролику постали Антоніна та Митрофан Матвієнки – батьки Ніни.
Реакція мережі
У коментарях під відео шанувальники зауважили, що відео надзвичайно атмосферне і наголосили, що українському народу Ніни Матвієнко не вистачатиме.
- "Ці всі кадри такі захоплюючі";
- "Цим кадрам немає ціни. Дякую Богу, що мала таку сучасницю, ходила на її концерти. Пишаюсь, що вона з моєї Житомирщини";
- "Дуже гарне відео, вічна пам'ять легенді Ніні Матвієнко";
- "Яка прекрасна українська сім'я! Дуже не хвататиме Ніни Митрофанівни... Царство небесне, світла пам'ять";
- "Це просто душа українського народу";
- "Завжди в серці".
Смерть Ніни Матвієнко: що відомо
- Українська народна артистка відійшла у вічність 8 жовтня, не доживши до свого 76-го дня народження лише два дні.
- Після смерті виконавиці 10 жовтня її донька випустила пісню-присвяту. Композиція "Сік землі" закликає слухачів шанувати українське коріння та висловити вдячність своїм батькам.
- 11 жовтня в Києві відбулося прощання з Ніною Матвієнко. Провести легенду української естради в останню путь прийшло багато українських зірок. Зокрема, Павло Зібров, Віктор Павлік, Монатік, Віталій Кличко та інші.
- Поховали артистку на Звіринецькому кладовищі у столиці.
- Сім'я Ніни Матвієнко вирішила не розголошувати інформацію про обставини її смерті. Вони закликали "не питати й не публікувати деталей останніх днів Ніни Матвієнко", бо знаменитість "не хотіла, щоб про це знав загал".