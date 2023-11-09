Після смерті мами Тоня не часто з'являється в мережі. Водночас днями в одному з ресторанів Києва виконавиця вперше після втрати виступила на сцені. Вона виконала легендарну пісню Ніни Матвієнко "Квітка-душа".

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Тоня Матвієнко показала архівне відео з мамою

Фрагменти відеоролика були взяті з сімейного архіву і творчих робіт з юності Ніни Матвієнко.

Так, у ролику можна побачити маленьку Тоню, яка радісно крутиться біля річки. Також у відео є кадри з синами Ніни Митрофанівни Андрієм та Іваном. До того ж з'являється її чоловік Петро. Крім того, у ролику постали Антоніна та Митрофан Матвієнки – батьки Ніни.

Реакція мережі

У коментарях під відео шанувальники зауважили, що відео надзвичайно атмосферне і наголосили, що українському народу Ніни Матвієнко не вистачатиме.

"Ці всі кадри такі захоплюючі";

"Цим кадрам немає ціни. Дякую Богу, що мала таку сучасницю, ходила на її концерти. Пишаюсь, що вона з моєї Житомирщини";

"Дуже гарне відео, вічна пам'ять легенді Ніні Матвієнко";

"Яка прекрасна українська сім'я! Дуже не хвататиме Ніни Митрофанівни... Царство небесне, світла пам'ять";

"Це просто душа українського народу";

"Завжди в серці".

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