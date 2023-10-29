Це був перший вихід Тоні на сцену після смерті її матері. Нагадаємо, що легенди української музики Ніни Матвієнко не стало 8 жовтня цього року.
Важливо Тоня Матвієнко вперше зізналася, як почувається після смерті мами: "Час зупинився"
Тоня Матвієнко вперше виступила після смерті мами
Співачка поділилася кадрами зі свого виступу в інстаграм-сторіс.
Тоня заспівала легендарну пісню своєї матері "Квітка-душа". Саме так називали Ніну Митрофанівну, яку вважали душею української пісні.
Одна з глядачок в ресторані, записом якої і поділилася співачка, зізналася, що була вражена від голосу Тоні Матвієнко.
Під вечір на сцену вийшла Тоня Матвієнко. Я була вражена! Сильна жінка! Дякуємо! Співчуваємо вашій втраті. Перший вихід на сцену після смерті матері. Вся зала слухала з тремтінням серця,
– написала фанатка.
Виступ відбувся у пʼятницю, 27 жовтня. Тоня Матвієнко поки не прокоментувала відновлення своєї концертної діяльності.
Тоня Матвієнко вперше виступила після смерті мами / Фото з її інстаграм-сторіс
Що відомо про смерть Ніни Матвієнко
- Легенда української естради пішла з життя 8 жовтня. Вона не дожила до свого 76-річчя всього 2 дні. До цього дня Тоня готувала подарунок мамі.
- Після смерті Ніни Матвієнко 10 жовтня її донька презентувала зворушливу присвяту. Композиція закликає слухачів шанувати українське коріння та дякувати батькам.
- 11 жовтня у Києві пройшла церемонія прощання з Ніною Матвієнко. Тоді Тоня зізналася, що після смерті мами відчуває її присутність.
- Відомо, що поховали артистку на Звіринецькому кладовищі в Києві. Провести народну артистку України в останню путь прийшло багато українських зірок: Павло Зібров, Віктор Павлік, Монатік, Віталій Кличко та інші.
- Родина співачки не розголошує деталі про її смерть. Ба більше – вони попросили "не питати й не публікувати деталей останніх днів Ніни Матвієнко", бо знаменитість "не хотіла, щоб про це знав загал".