После смерти мамы Тоня нечасто появляется в сети. В то же время на днях в одном из ресторанов Киева исполнительница впервые после потери выступила на сцене. Она исполнила легендарную песню Нины Матвиенко "Цветок-душа".

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Тоня Матвиенко показала архивное видео с мамой

Фрагменты видеоролика были взяты из семейного архива и творческих работ с юности Нины Матвиенко.

Так, в ролике можно увидеть маленькую Тоню, которая радостно крутится у реки. Также в видео есть кадры с сыновьями Нины Митрофановны Андреем и Иваном. К тому же есть ее муж Петр. Кроме того, в ролике появились Антонина и Митрофан Матвиенко – родители Нины.

Реакция сети

В комментариях под видео поклонники отметили, что видео чрезвычайно атмосферное и подчеркнули, что украинскому народу Нины Матвиенко будет не хватать.

"Эти все кадры так увлекательны";

"Этим кадрам нет цены. Слава Богу, что имела такую современницу, ходила на ее концерты";

"Очень хорошее видео, вечная память легенде Нине Матвиенко";

"Какая прекрасная украинская семья! Очень не хватает Нины Митрофановны... Царство небесное, светлая память";

"Это просто душа украинского народа";

"Всегда в сердце".

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