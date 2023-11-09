После смерти мамы Тоня нечасто появляется в сети. В то же время на днях в одном из ресторанов Киева исполнительница впервые после потери выступила на сцене. Она исполнила легендарную песню Нины Матвиенко "Цветок-душа".
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Тоня Матвиенко показала архивное видео с мамой
Фрагменты видеоролика были взяты из семейного архива и творческих работ с юности Нины Матвиенко.
Так, в ролике можно увидеть маленькую Тоню, которая радостно крутится у реки. Также в видео есть кадры с сыновьями Нины Митрофановны Андреем и Иваном. К тому же есть ее муж Петр. Кроме того, в ролике появились Антонина и Митрофан Матвиенко – родители Нины.
Реакция сети
В комментариях под видео поклонники отметили, что видео чрезвычайно атмосферное и подчеркнули, что украинскому народу Нины Матвиенко будет не хватать.
- "Эти все кадры так увлекательны";
- "Этим кадрам нет цены. Слава Богу, что имела такую современницу, ходила на ее концерты";
- "Очень хорошее видео, вечная память легенде Нине Матвиенко";
- "Какая прекрасная украинская семья! Очень не хватает Нины Митрофановны... Царство небесное, светлая память";
- "Это просто душа украинского народа";
- "Всегда в сердце".
Смерть Нины Матвиенко: что известно
- Украинская народная артистка отошла в вечность 8 октября, не дожив до своего 76-го дня рождения всего два дня.
- После смерти исполнительницы 10 октября ее дочь выпустила песню-посвящение. Композиция "Сок земли" призывает слушателей уважать украинские корни и выразить благодарность своим родителям.
- 11 октября в Киеве состоялось прощание с Ниной Матвиенко. Провести легенду украинской эстрады в последний путь пришли многие украинские звезды. В частности, Павел Зибров, Виктор Павлик, Монатик, Виталий Кличко и другие.
- Похоронили артистку на Зверинецком кладбище в столице.
- Семья Нины Матвиенко решила не разглашать информацию об обстоятельствах ее смерти. Они призывали "не спрашивать и не публиковать деталей последних дней Нины Матвиенко", потому что знаменитость "не хотела, чтобы об этом знала масса".