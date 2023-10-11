Тепер близькі та однодумці прийшли провести Ніну Митрофанівну в останню путь, передає 24 Канал. Попрощатися з легендарною співачкою прийшли сотні людей.
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У Києві попрощаються з Ніною Матвієнко
На вшанування пам'яті покійної Ніни Митрофанівни було проведено ряд заходів. Так, починаючи з вечора 10 жовтня, у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві, що на вулиці Лаврській, 14, відбулося всенічне читання псалтиря. Зранку 11 жовтня провели заупокійну літургію та панахиду.
Прощання з Ніною Матвієнко заплановано з 11 до 13 години в Національній філармонії, що в Києві на Володимирському узвозі, 2.
В Києві прощаються з Ніною Матвієнко / Фото 24 Канал
Поблизу будівлі зібралося чимало людей, які вирішили віддати шану знаменитості.
Церемонія прощання з Ніною Матвієнко: дивіться відео онлайн
Церемонія прощання з Ніною Матвієнко: дивіться відео онлайн
До того ж під час прощання з артисткою в Національній філармонії заспівав хор ім. Верьовки. Музиканти виконали християнську молитву "Святий Боже".
У Києві прощаються з Ніною Матвієнко / Фото 24 Канал
Похорон заплановано на 14:30. За словами Тоні Матвієнко, її маму поховають на Звіринецькому кладовищі в Києві, яке знаходиться на вулиці Верхній, 21.
Смерть Ніни Матвієнко: що відомо
- За трагічним поворотом подій 8 жовтня у віці 75 років пішла з життя відома народна артистка України Ніна Матвієнко. Звістку про смерть повідомила її донька Тоня.
- Українців шокована ця новина. Так, у соцмережах знаменитості згадували зустрічі з Матвієнко, ділилися спільними фото та висловлювали щирі співчуття.
- Причина смерті виконавиці залишається невідомою. Втім, зіркові подруги Ніни Матвієнко натякнули, що вона боролася з важкою недугою. Жінки зазначили, що відома співачка перенесла кілька операцій й коротко підстриглася.