Родина артистки не розголошує подробиці про смерть жінки. Крім того, вони закликали "не питати й не публікувати особисті деталі останніх днів Ніни Матвієнко", бо знаменитість "не хотіла, щоб про це знав загал".

До теми У Києві попрощалися з Ніною Матвієнко: фото та відео з церемонії

Родина Матвієнків закликала не розголошувати деталі останніх днів Ніни Матвієнко

Про це донька співачки та інші її рідні закликали у пам'ятці, яку роздали відвідувачам прощання з народною артисткою України, яке проходило 11 жовтня в Національній філармонії, що в Києві на Володимирському узвозі, 2.

Будь ласка, якщо ви будете брати коментарі в публічних людей під час церемонії та в інший час (через день, місяць, рік...) – прохання не питати й не публікувати особисті деталі останніх днів Ніни Матвієнко. Вона не хотіла, щоб про це знав загал. Поважайте, будь ласка, бажання Ніни Матвієнко,

– закликали рідні виконавиці.

До того ж родина артистки наголосила, що "Ніна Матвієнко хотіла б, щоб її запам’ятали такою, якою вона була за життя".



Прохання від родини Ніни Матвієнко / Фото Главкому

Прощання з Ніною Матвієнко: як це було