Тоня Матвієнко зізналась, що отримує виплати в Британії: яка це сума і скільки витрачає зірка

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, що у Великій Британії отримує соціальну допомогу. Вона зізналась, яка це сума, і скільки вона витрачає.

Українська співачка Тоня Матвієнко виїхала до Великої Британії, бо має знання англійської, а також через відсутність заробітку. Зірка живе у спонсора – людини, яка має можливість прихистити біженців.

До слова Тоня Матвієнко розсмішила заявою про інтим з Мірзояном і зізналася, чи пробачила б йому зраду

Тоня Матвієнко про заробіток у Британії

У Великій Британії виконавиця отримує допомогу від країни – це сума у 620 фунтів стерлінгів. До того ж зірка має невеликий гривневий прибуток.

"Я стараюся гривні витратити, а фунти відкладаю додому", – зізналась Тоня Матвієнко. Вона додала, що грошей їй вистачає – зірка економить.

Чесно, мені вистачає. Я собі одяг не купую. На їжу нам вистачає. Нам ще дали машину – ось це ще одне, на що витрачаються гроші. 70 гривень за літр бензину. Однак ми далеко нікуди не їздимо, тому я ще встигаю відкласти,

– поділилась співачка.

Хто із зірок отримує допомогу від держав за кордоном

Оля Полякова, коли жила в Європі, оформила соціальні виплати. Вона зізналася, що на ці кошти можна купити лише дешевий одяг, продукти та ліки.

Сергій Бабкін з дружиною та дітьми живе в Німеччині, їх прихистила одна із сімей. Зіркова родина отримує соціальну допомогу, на яку й живе.