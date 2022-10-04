Украинская певица Тоня Матвиенко выехала в Великобританию, потому что имеет знание английского, а также из-за отсутствия заработка. Звезда живет у спонсора – человека, который имеет возможность приютить беженцев.

К слову Тоня Матвиенко рассмешила заявлением об интиме с Мирзояном и призналась, простила бы ему измену

Тоня Матвиенко о заработке в Британии

В Великобритании исполнительница получает помощь от страны – это сумма в 620 фунтов стерлингов. К тому же звезда имеет небольшую гривневую прибыль.

"Я стараюсь потратить гривны, а фунты откладываю домой", – призналась Тоня Матвиенко. Она добавила, что денег ей хватает – звезда экономит.

Честно, мне хватает. Я себе одежду не покупаю. На еду нам хватает. Нам еще дали машину – вот это еще одно, на что тратятся деньги. 70 гривен за литр бензина. Однако мы далеко никуда не ездим, поэтому я еще успеваю отложить,

– поделилась певица.

Напомним, Тоня Матвиенко и раньше жаловалась на безденежье. Когда она зарегистрировалась в британском центре занятости, ей предложили быть уборщицей. Но звезда отказалась, потому что имеет аллергию.

Кто из звезд получает помощь от государств за границей