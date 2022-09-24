Артистка не поспішає остаточно повертатися в Україну, тепер отримує допомогу за кордоном, як біженка. Однак у б'юті-процедурах не може відмовити собі.

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Оля Полякова про ботокс і соцвиплати за кордоном

Артистка поскаржилася на б'юті-сервіс за кордоном. Усі процедури для обличчя вона робить, коли приїжджає до Києва, оскільки не довіряє іноземним лікарям. Приїхавши у столицю, Полякова одразу пішла до косметолога і вколола ботокс.

Б'юті-індустрії в них немає. Француженки ходять як обдерті ворони: не зафарбовують сивину, не роблять манікюр. Якщо підеш у салон, то це буде якась допотопна процедура і буде коштувати, як гітлеру війна. Ми звикли, що у нас жінки "товар" і треба продати себе на ринку послуг,

– заявила Полякова.

Але Оля зазначила, що вдячна Європі за те, що прийняла українських жінок, допомагає їм. Співачка сама оформила соціальні виплати, але зізналася, що на ці кошти можна купити лише дешевий одяг, продукти та ліки. Тому, коли Полякова отримала соціальні виплати, відправилася на шопінг, у продуктовий магазин та аптеку.

Нагадаємо, старша донька Олі Полякової навчається за кордоном. Цього року вона вступила до престижного музичного університету BMus в Лондоні. Маша мріяла навчатися у всесвітньо відомого Берклі, що в Бостоні, однак зіркова матуся не змогла оплатити навчання, оскільки втратила роботу під час війни. Один рік навчання там коштує 40 тисяч доларів. 10-річна донька Полякової – Аліса здобуватиме освіту в елітній школі-пансіоні.