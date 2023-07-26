Мрія знищена, – Тоня Матвієнко зізналась, чому з чоловіком живе у мами

Тоня Матвієнко разом з чоловіком та молодшою донькою живуть в будинку з мамою співачки Ніною Матвієнко. Виконавиця пояснила, що зіркове подружжя хотіло б жити окремо, втім зараз це зробити складно.

До того ж пара шість років тому вклала кошти в будівництво, яке досі не закінчили. Відтак вони змушені чекати та жити під одним дахом з мамою співачки.

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Тоня Матвієнко про власне помешкання

Співачка поділилася, що вони з Арсеном Мірзояном хочуть жити окремо, проте переконані, що винаймати житло невигідно. Відтак вони хочуть купити собі маєток.

Хочемо купити власне житло. Винаймати й платити оренду взагалі невигідно. Тут є де жити. І на ці гроші можна купити продукти, винаймати прибиральницю, няню,

– сказала артистка.

Однак подружжя вже мало негативний досвід у придбанні житла. Вони у 2017 році вклали кошти в будівництво, яке досі не завершилось.

"Ми колись з Арсеном вклали гроші в будівництво. І воно не добудувалося. Ця мрія знищена. Тож ми просто чекаємо. Це все почалося у 2017, вже пройшло шість років", – відверто розповіла виконавиця.

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