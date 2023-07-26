Мрія знищена, – Тоня Матвієнко зізналась, чому з чоловіком живе у мами
Джерело:"Слава +"
Тоня Матвієнко разом з чоловіком та молодшою донькою живуть в будинку з мамою співачки Ніною Матвієнко. Виконавиця пояснила, що зіркове подружжя хотіло б жити окремо, втім зараз це зробити складно.
До того ж пара шість років тому вклала кошти в будівництво, яке досі не закінчили. Відтак вони змушені чекати та жити під одним дахом з мамою співачки.
До теми Зараз собі не подобаюся, – Тоня Матвієнко поскаржилась, що набрала вагу у Британії
Тоня Матвієнко про власне помешкання
Співачка поділилася, що вони з Арсеном Мірзояном хочуть жити окремо, проте переконані, що винаймати житло невигідно. Відтак вони хочуть купити собі маєток.
Хочемо купити власне житло. Винаймати й платити оренду взагалі невигідно. Тут є де жити. І на ці гроші можна купити продукти, винаймати прибиральницю, няню,
– сказала артистка.
Однак подружжя вже мало негативний досвід у придбанні житла. Вони у 2017 році вклали кошти в будівництво, яке досі не завершилось.
"Ми колись з Арсеном вклали гроші в будівництво. І воно не добудувалося. Ця мрія знищена. Тож ми просто чекаємо. Це все почалося у 2017, вже пройшло шість років", – відверто розповіла виконавиця.
Інтерв'ю Слави Дьоміна з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн
Зіркові помешкання
- Надя Дорофєєва розповіла, що після розлучення з Володимиром Дантесом вони продали спільний маєток.
- Співачка MamaRika разом з чоловіком і сином переїхали з орендованого будинку під Києвом. Зірка не спішить показувати помешкання та розповідати, де воно розташоване. Вона зізналася, що все розсекретить, коли вони розпакують речі та наведуть лад у новому домі.
- Співачка та блогерка Анна Трінчер з чоловіком Олександром Волошиним переїхала у нове помешкання. Це розкішний двоповерховий дім з великою територією. Знаменитість не повідомила, чи подружжя придбало новий будинок, чи винаймає орендований.