К тому же пара шесть лет назад вложила средства в строительство, которое до сих пор не окончили. Следовательно, они вынуждены ждать и жить под одной крышей с мамой певицы.

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Тоня Матвиенко о собственном доме

Певица поделилась, что они с Арсеном Мирзояном хотят жить отдельно, однако уверены, что снимать жилье невыгодно. Следовательно, они хотят купить себе поместье.

Хотим купить собственное жилье. Снимать и платить аренду вообще не выгодно. Здесь есть где жить. И на эти деньги можно купить продукты, снимать уборщицу, няню,

– сказала артистка.

Однако супруги уже имели негативный опыт в покупке дома. Они в 2017 году вложили средства в строительство, которое до сих пор не завершилось.

"Мы когда-то с Арсеном вложили деньги в строительство. И оно не достроилось. Эта мечта уничтожена. И мы просто ждем. Это все началось в 2017, уже шесть лет пршло", – откровенно рассказала исполнительница.

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