"Влетить їй від сина": в мережі обговорюють реакцію 14-річного сина Тіни Кароль на її танець

В мережі завірусилося відео, на якому Тіна Кароль у ресторані станцювала з учасником її балету Дмитром Жуком. Фанів найбільше вразила реакція 14-річного сина виконавиці Веніаміна.

Сім'я вечеряла в одному з ресторанів. Однак несподівано у закладі виконавиця зустріла хореографа та учасника шоу "Танці з зірками" Дмитра Жука. Відтак чоловік запросив артистку на танець. Своєю чергою Тіна залюбки прийняла його пропозицію.

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Танець Тіни Кароль і Діми Жука

Артисти разом закружляли в легкому танці просто посеред закладу. Втім, Веніаміну, ймовірно, не дуже сподобалася така ідея. Це можна зрозуміти з огляду на його реакцію. Хлопець спершу прикрив обличчя рукою, а згодом зовсім не дивився в сторону мами з танцівником.

Реакція мережі

Користувачів зауважили, що Тіна дуже красиво рухалася у танці. Втім, найбільше вони написали коментарів про реакції сина співачки на її танець:

"Вєня в шоці";

"Реакція Вєні – безцінна";

"Я в цьому світі Вєня";

"Муд по життю – Вєня";

"Дитина в шоці";

"Ось влетить їй від сина".

Тіни Кароль та її син Веніамін: головне

Веніамін зараз навчається у Великій Британії. Відтак вони з мамою бачаться нечасто.

Співачка після виступу у фіналі Євробачення 2023 мала змогу провідати сина за кордоном. Разом вони відсвяткували День матері. Тіна Кароль опублікувала світлини, на яких позує під час прогулянки. По фото було помітно, що мама та син відпочили на природі та поїли морозиво.

Раніше Кароль показувала свого сина в грудні, напередодні Різдва. Співачка поділилася з підписниками фото, як вона з сином готувала святкову вечерю.

До цього в листопаді Кароль приїжджала до Великої Британії, щоб привітати сина з днем народження. Йому виповнилося 14 років. Тоді мама й син разом повечеряли.

, у листопаді 2020 року Тіна Кароль вперше станцювала з Дмитром на паркеті "Танців з зірками", аби підтримати у фіналі зіркову подругу Юлію Саніну з The Hardkiss. Після цього співачка взяла Жука у свій балет. Він працював над її постановкою на Atlas Festival та шоу "Красиво", з яким вона гастролювала містами України.