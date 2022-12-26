Чимало українців відсвяткували Різдво Христове 25 грудня. Тіна Кароль теж у їхньому числі. Артистка провела цей день з найріднішим чоловіком.

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Як Тіна Кароль відсвяткувала Різдво

В інстаграм-сторіс артистка опублікувала кілька коротких роликів, на яких показала, як готувалася до свята. Головною стравою різдвяного столу стала ароматна запечена курка. Також Веніамін приготував салат. Обоє були в домашньому одязі.

На одному зі знімків Кароль показала, як підріс Веніамін та наскільки він схожий на свого батька. Це одне з небагатьох фото зіркової матусі та її нащадка, яке потрапило в мережу. Тіна рідко ділиться спільними кадрами, тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей.

Тіна Кароль відсвяткувала Різдво з сином / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, у День святого Миколая Тіна Кароль та міністр МВС Денис Монастирський нагородили дітей, які допомагають ЗСУ. Вони вручили подарунки, а співачка ще й заспівала свій хіт "Україна – це ти".