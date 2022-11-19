Українська співачка Тіна Кароль розповіла про день народження сина. 18 листопада Веніамінові виповнилося 14 років.
До слова Міша Кацурін висловився про розлучення та відповів на засудження з боку хейтерів
Тіна Кароль приїхала до сина на день народження
З нагоди дня народження знаменитість приїхала до сина у Велику Британію. Вона провела з ним час і відсвяткувала 14-річчя Веніаміна з кульками та за скромним сімейним столом. Зірка поділилась фото з шанувальниками.
"Брат і сестра", – підписала колаж з кадрів артистка.
Тіна Кароль з сином / Фото з телеграму зірки
У мережі прихильники співачки долучаються до привітань зіркового сина. Фанів замилували сімейні фото Тіни та Веніаміна.
- "Сонечки";
- "Котики";
- "Які ви милі";
- "Прекрасно мати такого чудового і дорослого сина";
- "Крутезні";
- "Такий дорослий вже";