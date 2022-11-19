Українська співачка Тіна Кароль розповіла про день народження сина. 18 листопада Веніамінові виповнилося 14 років.

До слова Міша Кацурін висловився про розлучення та відповів на засудження з боку хейтерів

Тіна Кароль приїхала до сина на день народження

З нагоди дня народження знаменитість приїхала до сина у Велику Британію. Вона провела з ним час і відсвяткувала 14-річчя Веніаміна з кульками та за скромним сімейним столом. Зірка поділилась фото з шанувальниками.

"Брат і сестра", – підписала колаж з кадрів артистка.



Тіна Кароль з сином / Фото з телеграму зірки

У мережі прихильники співачки долучаються до привітань зіркового сина. Фанів замилували сімейні фото Тіни та Веніаміна.

"Сонечки";

"Котики";

"Які ви милі";

"Прекрасно мати такого чудового і дорослого сина";

"Крутезні";

"Такий дорослий вже";

Нагадаємо, кілька тижнів тому Тіна Кароль разом з сином Веніаміном відвідала штаб-квартиру ООН, що в Нью-Йорку. "Нехай тобі, сину, вистачить сил та мудрості бути корисним миру, Україні та світу! Можливо, цей мікрофон буде гучніший ніж мій", – зверталась до сина артистка.