Українська співачка Тіна Кароль розповіла про день народження сина. 18 листопада Веніамінові виповнилося 14 років.

До слова Міша Кацурін висловився про розлучення та відповів на засудження з боку хейтерів

Тіна Кароль приїхала до сина на день народження

З нагоди дня народження знаменитість приїхала до сина у Велику Британію. Вона провела з ним час і відсвяткувала 14-річчя Веніаміна з кульками та за скромним сімейним столом. Зірка поділилась фото з шанувальниками.

"Брат і сестра", – підписала колаж з кадрів артистка.


Тіна Кароль з сином / Фото з телеграму зірки

У мережі прихильники співачки долучаються до привітань зіркового сина. Фанів замилували сімейні фото Тіни та Веніаміна.

  • "Сонечки";
  • "Котики";
  • "Які ви милі";
  • "Прекрасно мати такого чудового і дорослого сина";
  • "Крутезні";
  • "Такий дорослий вже";