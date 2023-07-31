Сім'я вечеряла в одному з ресторанів. Однак несподівано у закладі виконавиця зустріла хореографа та учасника шоу "Танці з зірками" Дмитра Жука. Відтак чоловік запросив артистку на танець. Своєю чергою Тіна залюбки прийняла його пропозицію.

Не пропустіть Ольга Фреймут вперше за час війни приїхала до Києва: яке фото опублікувала ведуча

Танець Тіни Кароль і Діми Жука

Артисти разом закружляли в легкому танці просто посеред закладу. Втім, Веніаміну, ймовірно, не дуже сподобалася така ідея. Це можна зрозуміти з огляду на його реакцію. Хлопець спершу прикрив обличчя рукою, а згодом зовсім не дивився в сторону мами з танцівником.

Реакція мережі

Користувачів зауважили, що Тіна дуже красиво рухалася у танці. Втім, найбільше вони написали коментарів про реакції сина співачки на її танець:

"Вєня в шоці";

"Реакція Вєні – безцінна";

"Я в цьому світі Вєня";

"Муд по життю – Вєня";

"Дитина в шоці";

"Ось влетить їй від сина".

Зазначимо, у листопаді 2020 року Тіна Кароль вперше станцювала з Дмитром на паркеті "Танців з зірками", аби підтримати у фіналі зіркову подругу Юлію Саніну з The Hardkiss. Після цього співачка взяла Жука у свій балет. Він працював над її постановкою на Atlas Festival та шоу "Красиво", з яким вона гастролювала містами України.

Тіни Кароль та її син Веніамін: головне