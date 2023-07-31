Про свій приїзд знаменитість розповіла в інстаграм-сторіс на сторінці, за якою стежить 631 тисяча користувачів мережі. Це перший візит Фреймут в Київ від 24 лютого 2022 року.

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Ольга Фреймут приїхала в Київ

Ведуча поширила фото, яке зробила на в'їзді до столиці. На світлині зображений знак "Київ". Фреймут не була багатослівною, не розповіла про свої плани, лише додала емоджі у вигляді червоного сердечка.



Ольга Фреймут приїхала в Київ / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої

Спершу Фреймут відвідала Львів

Перед приїздом ведуча анонсувала мету свого візиту – благодійну лекцію на тему "Манери під час війни. Доброта як зброя". Захід відбувся у Львові 24 липня. На ньому Ольга обговорила теми емоцій, ненависті та веселощів під час війни. Мінімальна сума донату, за який можна було відвідати зустріч, становила 700 гривень.

Користувачі мережі по-різному сприйняли анонс події за участю ведучої. Їй дорікнули за те, що зірка жила за кордоном увесь час, а через півтора року приїхала "навчати манер". Інші вважають, що неетично нав'язувати правила поведінки, якщо кожен громадянин переживає шалений стрес.

Відомо, що в Україну приїхали чоловік Ольги та її діти – донька Євдокія та син Валерій. Подружжя навіть публікувало рідкісне фото зі Львова.