Семья ужинала в одном из ресторанов. Однако неожиданно в заведении певица встретила хореографа и участника шоу "Танцы со звездами" Дмитрия Жука. Мужчина пригласил артистку на танец. В свою очередь Тина охотно приняла его предложение.
Не упустите Ольга Фреймут впервые за время войны приехала в Киев: какое фото опубликовала ведущая
Танец Тины Кароль и Димы Жука
Артисты вместе закружились в легком танце прямо посреди заведения. Но Вениамину, вероятно, не очень понравилась такая идея. Это можно понять, учитывая его реакцию. Парень сначала прикрыл лицо рукой, а потом совсем не смотрел в сторону мамы с танцовщиком.
Реакция сети
Пользователей заметили, что Тина очень красиво двигалась в танце. Однако больше всего они написали комментариев о реакциях сына певицы на ее танец:
- "Веня в шоке";
- "Реакция Вени – бесценна";
- "Я в этом мире Веня";
- "Муд по жизни – Веня";
- "Ребенок в шоке";
- "Вот влетит ей от сына".
Тины Кароль и ее сын Вениамин: главное
- Вениамин сейчас учится в Великобритании. Следовательно, они с мамой видятся нечасто.
- Певица после выступления в финале Евровидения 2023 имела возможность навестить сына за границей. Вместе они отпраздновали День матери. Тина Кароль опубликовала снимки, на которых позирует во время прогулки. По фото было видно, что мама и сын отдохнули на природе и поели мороженое.
- Ранее Кароль показывала своего сына в декабре, в канун Рождества. Певица поделилась с подписчиками фото, как она с сыном готовила праздничный ужин.
- До этого в ноябре Кароль приезжала в Великобританию, чтобы поздравить сына с днем рождения. Ему исполнилось 14 лет. Тогда мама и сын вместе поужинали.