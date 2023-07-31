Семья ужинала в одном из ресторанов. Однако неожиданно в заведении певица встретила хореографа и участника шоу "Танцы со звездами" Дмитрия Жука. Мужчина пригласил артистку на танец. В свою очередь Тина охотно приняла его предложение.

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Танец Тины Кароль и Димы Жука

Артисты вместе закружились в легком танце прямо посреди заведения. Но Вениамину, вероятно, не очень понравилась такая идея. Это можно понять, учитывая его реакцию. Парень сначала прикрыл лицо рукой, а потом совсем не смотрел в сторону мамы с танцовщиком.

Реакция сети

Пользователей заметили, что Тина очень красиво двигалась в танце. Однако больше всего они написали комментариев о реакциях сына певицы на ее танец:

"Веня в шоке";

"Реакция Вени – бесценна";

"Я в этом мире Веня";

"Муд по жизни – Веня";

"Ребенок в шоке";

"Вот влетит ей от сына".

Отметим, в ноябре 2020 года Тина Кароль впервые станцевала с Дмитрием на паркете "Танцев со звездами", чтобы поддержать в финале звездную подругу Юлию Санину из The Hardkiss. После этого певица взяла Жука в свой балет. Он работал над ее постановкой на Atlas Festival и шоу "Красиво", с которым она гастролировала городами Украины.

Тины Кароль и ее сын Вениамин: главное