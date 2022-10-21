Спустошує і руйнує, – Тіна Кароль здивувала несподіваною заявою про свою самотність

Українська співачка Тіна Кароль несподівано заговорила про самотність. Вона розповіла, як самотність впливає на неї і як зірка її використовує.

Українська співачка Тіна Кароль почала частіше ділитися думками зі своїми шанувальниками. Днями вона здивувала заявою про особисте життя.

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Тіна Кароль висловилась про самотність

Самотність ніколи не зникне! Вона як кислота роз'їдає твоє серце, мозок, шлунок, і де там болить у грудях, кажуть, там живе душа. Самотність це тінь свідомості! Треба зрозуміти одне, якщо ти піддаєшся цьому впливу, тебе спустошує та руйнує, тебе стирає як особистість, ти черв'як,

– поділилась виконавиця.

Артистка додала, що робить свою самотність інструментом для творчості. Вона використовує її, щоб створювати нові пісні.

"Зроби цю самотність інструментом, ключем до творчості, яка буде пронизана чи протестом, чи пошуком світла, зроби її стимулом до нестримної жаги до бажаного результату! Хай болить, хай ниє в грудях – це страждання свідомості, воно справжнє. Де справжній ти. Нехай цей тайфун викине тебе в новий простір, де ти знайдеш нового себе та зацікавишся цим світом по-новому! Тільки через біль народжується об'єкт!" – додала Тіна Кароль.



Тіна Кароль / Фото з телеграму зірки

Чим займається самотня Кароль під час війни

Зірка прилітала до Лос-Анджелесу, щоб відвідати захисників Маріуполя, які перебувають на реабілітації. Вона виконала гімн для українських бійців та вклонилась їм.

У США знаменитість також виступала з концертами. Спеціально для цього вона запросила балет сина Григорія Чапкіса та показала шоу-програму.

Тіна Кароль відклала російськомовні пісні та створює нову україномовну музику. Вона пише вірші, а також нещодавно випустила кліп.