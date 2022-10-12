Українська співачка Тіна Кароль не стримує емоцій щодо пропагандистів та лідера Кремля Путіна. Вона поділилась авторським віршем про президента Росії.
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Тіна Кароль написала вірш про Путіна
Схоже, на виконавицю вплинули жахливі події, що стались в Україні 10 жовтня. Вона називає лідера Кремля "помилкою природи" та "старим людоїдом", який з такою ж репутацією запам'ятається всьому світу.
Тіна Кароль додає, що Путін "хильне отрути" у своєму колі, адже йому насправді ніхто не служить, і ніхто його не врятує.
Артистка також опублікувала відео, в якому декламує свого вірша. У ролику зображений Київ та Батьківщина-Мати, знята на дрон.
"Так, мій вірш, а відео знімали на свій дрон для проєкту який так і не вийшов. Хочеться ніжності й творчості, особливо у моєму щоденнику, та так болить і удавати, що це місце не для цього – це брехати в обличчя самій собі! Люблю і подумки поруч! Вірю в перемогу", – поділилась Тіна Кароль.
Тіна Кароль читає вірш про Путіна: відео
Вірш Тіни Кароль
Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відріддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду
ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі
не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти – не Месія і не місія веде тебе
старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід
перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди
руїни й хаос чекають на землю твою
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі
Київ, як матір міст та околиць усіх,
материнський прокльон надсилає тобі