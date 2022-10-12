Українська співачка Тіна Кароль не стримує емоцій щодо пропагандистів та лідера Кремля Путіна. Вона поділилась авторським віршем про президента Росії.

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Тіна Кароль написала вірш про Путіна

Схоже, на виконавицю вплинули жахливі події, що стались в Україні 10 жовтня. Вона називає лідера Кремля "помилкою природи" та "старим людоїдом", який з такою ж репутацією запам'ятається всьому світу.

Тіна Кароль додає, що Путін "хильне отрути" у своєму колі, адже йому насправді ніхто не служить, і ніхто його не врятує.

Артистка також опублікувала відео, в якому декламує свого вірша. У ролику зображений Київ та Батьківщина-Мати, знята на дрон.

"Так, мій вірш, а відео знімали на свій дрон для проєкту який так і не вийшов. Хочеться ніжності й творчості, особливо у моєму щоденнику, та так болить і удавати, що це місце не для цього – це брехати в обличчя самій собі! Люблю і подумки поруч! Вірю в перемогу", – поділилась Тіна Кароль.

Тіна Кароль читає вірш про Путіна: відео

Зауважимо, творчістю про Путіна відзначилась і співачка й блогерка Jerry Heil. Вона написала кумедну пісню, в якій висміяла останні роки життя Путіна та глузливо назвала лідера Кремля "дідом"

Вірш Тіни Кароль

Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відріддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду



ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі



не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти – не Месія і не місія веде тебе



старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід



перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди



руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі



Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі