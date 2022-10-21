Тиждень тому Позитив та Анна Трінчер підкорили мережу треком "Яка ти козачка". Але захват поділили не всі – особливо співачка Слава Камінська.

До слова Wellboy презентував нову позитивну пісню: в осінньому кліпі показав міст Кличка та парк Шевченка

Виконавиця розкритикувала спільну пісню виконавців. Вона вважає, що це не творчість, а лише спосіб стати популярним коштом війни.

"Скільки можна підсипати шоубіз такими крінж-треками? Де місце творчості? А не піару на ситуації в країні. Дуже люблю Аню, але Пазіка (POSITIFF - ред.) більше, сорі. Але я ж не козачка! Та за що? Де тут музика? Вибачте", – писала Камінська.

Додамо, тоді Слава Камінська поглузувала й зі Вікторії Смеюхи, колишньої солістки "НеАнгелів". Вона назвала її "тупою" та посміялася з допису співачки, який та присвятила ЗСУ.

Позитив відповів на критику

Виконавець спокійно відреагував на хейт з боку колеги. На його думку, артистка могла образитися через те, що його попередня пісня мала таку саму назву, як її.

Я пам'ятаю, що в мене до цього вийшов дует з Настею Балог і він називався "Додому". І він вийшов у той самий день, коли вийшов, я так розумію, кліп і у Камінської, який називався "Додому" теж. Я думаю, що я щось наздоганяю її, якось до неї залажу,

– сказав Позитив.

Репер також відповів на закиди про примітивність пісні "Яка ти козачка". Артист вважає, що таким трек і задумував – танцювальним і простим.

"Пісня не задумувалася як така, що треба читати текст і замислюватися над глибоким змістом. Всі ми розуміємо функцію такого треку. Є треки, де ти дійсно вкладаєш якийсь зміст, а тут розважальна, дуже весела, підбадьорююча пісня для козаків і козачок. Там же все просто. Там мотив, зрозуміло, що там тексту… там напевно довше грає програш. Це танцювальний трек".