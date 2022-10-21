Українська співачка Тіна Кароль почала частіше ділитися думками зі своїми шанувальниками. Днями вона здивувала заявою про особисте життя.

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Тіна Кароль висловилась про самотність

Самотність ніколи не зникне! Вона як кислота роз'їдає твоє серце, мозок, шлунок, і де там болить у грудях, кажуть, там живе душа. Самотність це тінь свідомості! Треба зрозуміти одне, якщо ти піддаєшся цьому впливу, тебе спустошує та руйнує, тебе стирає як особистість, ти черв'як,

– поділилась виконавиця.

Артистка додала, що робить свою самотність інструментом для творчості. Вона використовує її, щоб створювати нові пісні.

"Зроби цю самотність інструментом, ключем до творчості, яка буде пронизана чи протестом, чи пошуком світла, зроби її стимулом до нестримної жаги до бажаного результату! Хай болить, хай ниє в грудях – це страждання свідомості, воно справжнє. Де справжній ти. Нехай цей тайфун викине тебе в новий простір, де ти знайдеш нового себе та зацікавишся цим світом по-новому! Тільки через біль народжується об'єкт!" – додала Тіна Кароль.



Тіна Кароль / Фото з телеграму зірки

Зауважимо, нещодавно про самотність розповідав Андрій Данилко. Він зізнався, що розуміє, що вже не матиме сім'ї. Але йому подобається приділяти час роботі – любов до публіки повернула шоумена до життя. "Я не хочу бути порожнім, не хочу, щоб ви сиділи й бачили, як я помираю. Мені хочеться пожартувати, мені хочеться бути легким, а не видавлювати з себе жарти. Зараз мені легше"

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