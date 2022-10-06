Як повідомив менеджер артистки, на зустрічі були присутні троє звільнених бійця та дружина захисника, який досі перебуває в полоні, а також їхні родичі та активісти Stand With Ukraine Foundation, за сприяння яких відбулась подія. Серед звільнених захисників були: Георгій, захисник полку, родом з Грузії; Владислав – позивний "Вікіпедія", Артур – позивний "Барік" та Юлія – дружина українського захисника Арсенія, позивний "Процес".

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Тіна Кароль на зустрічі зі звільненими захисниками Маріуполя / Фото з фейсбуку Павла Орлова

Тіна Кароль була на заході як запрошена гостя. Перед емоційним виконанням гімну України вона низько вклонилась військовим та зі сльозами на очах подякувала бійцям за їхню силу та стійкість.

Їх воля, їх жага, їх відчуття єдиної батьківщини надихає наших дітей і дає усвідомлення, хто такий справжній українець, що є наше ДНК. Раніше шукали героїв серед блокбастерів, та сьогодні вони тут перед вами, герої насправді серед нас! Українські військові – це справжні Атланти, які тримають на своїх плечах безпеку нашої держави,

– сказала співачка.

Тіні Кароль також вдалось поспілкуватись з Юлією, яка попросила співачку доносити світові, що всі повинні об'єднуватися навколо тих, хто ще у полоні. Тиснути на міжнародні організації, на політиків та світову спільноту, щоб не знижувати градус уваги до тих, хто ще у полоні.