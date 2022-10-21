Украинская певица Тина Кароль стала чаще делиться мыслями со своими поклонниками. На днях она удивила заявлением о личной жизни.

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Тина Кароль высказалась об одиночестве

Одиночество никогда не исчезнет! Она как кислота разъедает твое сердце, мозг, желудок, и где там болит грудь, говорят, там живет душа. Одиночество – это тень сознания! Надо понять одно, если ты подвергаешься этому влиянию, тебя опустошает и разрушает, стирает тебя как личность, ты червь,

– поделилась исполнительница.

Артистка добавила, что делает свое одиночество инструментом для творчества. Она использует ее для создания новых песен.

"Сделай это одиночество инструментом, ключом к творчеству, которое будет пронизано или протестом, или поиском света, сделай его стимулом к безудержной жажде желаемого результата! Пусть болит, пусть ноет в груди - это страдание сознания, оно настоящее. Где настоящий ты. Пусть ты. этот тайфун выбросит тебя в новое пространство, где ты найдешь нового себя и заинтересуешься этим миром по-новому! Только из-за боли рождается объект!" – добавила Тина Кароль.



Тина Кароль / Фото с телеграма звезды

Отметим, недавно об одиночестве рассказывал Андрей Данилко. Он признался, что понимает, что уже не будет семьи. Но ему нравится уделять время работе – любовь к публике вернула шоумена к жизни. "Я не хочу быть пустым, не хочу, чтобы вы сидели и видели, как я умираю. Мне хочется пошутить, мне хочется быть легким, а не выдавливать из себя шутки. Сейчас мне легче"

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