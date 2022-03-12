Тіна Кароль була в прямому ефірі опозиційної російської програми "Настоящее время". Вона розповіла, чому приїхала у Польщу та в яке русло спрямувала зараз свою діяльність.

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Тіна Кароль про життя у Варшаві та втечу батьків з Києва

Коли почалася війна, Тіна перебувала в жіночому монастирі. Неподалік від її будинку пролунав вибух і тоді артистка відправилася в Польщу. Зараз вона перебуває у Варшаві, там створила штаб інформаційної протидії, де разом з однодумцями намагається достукатися до російськомовного населення. Основний акцент роблять на громадянах Росії та Білорусі.

Син Кароль навчається у Великій Британії, а її батьки досі в Україні. Нещодавно їм довелося втікати з Києва, який окупанти намагаються атакувати.

Мої батьки зараз в Україні. Бігли з Києва, як колись від нацистів втікала моя бабуся єврейка. Тато плакав, казав: "Моя мама так втікала",

– поділилася Кароль.

Також артистка наголосила, що стріляти в Бабин Яр знову – це подвійне вбивство. Діти в Україні народжуються в метро, бо вагітні жінки втікають туди, щоб народити. І це все відбувається в присутності інших дітей.

Це новий фашизм. Росіяни, не дозвольте знищити себе. Вставайте! Не бійтеся! Цих міліціонерів не так багато, вас більше. Їм не вистачить сил, щоб розправитися з вами. Вас більше. Будьте вільними!

– закликала Тіна.

Українські зірки вже неодноразово зверталися до росіян з закликами виходити на мітинги, змінювати владу. На нашій землі ніхто їх не чекає. Росіяни в Україні – це окупанти, яких просто будуть знищувати. За два тижні війни загинуло понад 12 тисяч російських військових. І загине ще більше, якщо цю війну не зупинити.

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