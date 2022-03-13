Популярна українська виконавиця Тіна Кароль на час російської військової агресії залишилась у Польщі. Там вона знову влаштувала антивоєнний мітинг.

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Тіна Кароль на черговому мітингу

На марш проти війни у Варшаві вийшло кілька сотень людей. Вони тримали плакати з гаслами Russia stop killing ("Росія, припини вбивати"). Сама Тіна Кароль тримала в руках роздертого та брудного іграшкового ведмедика.

"Українці мають право на самоідентифікацію. Кожна дитина на світі має право на щасливе життя. Вбиваючи дітей – вбивають націю! Ми цього не допустимо, не дозволимо ніколи. Тільки в єдності ми можемо досягти свободи для наших дітей, свободи вибору для наших націй, адже ми – вільні!" – написала Тіна Кароль під фото й відео з мітингу.

Тіна Кароль на мітингу / Для перегляду відео прогорніть праворуч

Нагадаємо, Тіна Кароль створила Міжнародний центр інформаційного спротиву зі штаб-квартирою у Варшаві. Разом з командою вона бореться проти російської пропаганди та поширює правдиву інформацію про війну серед мешканців Росії, Білорусі, Казахстану.