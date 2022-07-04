Женщина опубликовала в сети несколько инстаграмм-сторисов, которые ознаменовали ее возвращение в Украину. Известно, что она имеет большое имение неподалеку от столицы, поэтому написала, что земля осталась такой же плодородной, как и была. На снимке можно увидеть молодые саженцы, которые, вероятно, вместо нее взорвала другая хозяйка.

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"Тина. Киев. Боль", – лаконично подписал фото пиар-менеджер артистки Павел Орлов.

Приехав домой, Тина уже успела собрать урожай черешней и похвастаться им в сети. Также она показала железные "ежи", которые выставлены на улицах против техники россиян.



Тина Кароль вернулась в Украину / Фото из фейсбука Павла Орлова

Вероятно, Тина вернулась домой совсем ненадолго, поскольку совсем скоро у нее запланирован концерт в Дублине в поддержку Украины – 9 июля. Раньше Тина рассказывала, что вернется домой по-тихому, потому что не хочет обращать на себя внимание.

Не хочется делать из этого шум, потому что я буду подвергать людей опасности. "О, Тина уехала, и мы уедем". Мы люди публичные, мы не имеем права просто принять: "Я в Украине". Тогда все поймут, что можно возвращаться, а это жизнь людей. И это лотерея,

– говорила Тина Кароль еще в середине апреля.

Тина Кароль в эмиграции