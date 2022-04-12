Чимало українських знаменитостей досі не розсекречують, куди вони втекли від війни. Фани майже тиждень не знали, де ховається Тіна Кароль. Як з'ясувалося згодом, співачка виїхала в Польщу, де заспівала на не одному благодійному концерті. Натомість артистка відмовляється обговорювати своє повернення до Києва.

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Чому Тіна Кароль нікому не скаже, що повернулася до Києва

За словами Кароль, вона не завжди хоче розповідати, де перебуває. Якщо Тіна й надумається їхати до Києва, то зробить це "дуже тихо, обережно", нікому не сказавши. Усе тому, що, на думку зірки, її прикладу послідують фани.

Не хочеться робити з цього ґвалт, тому що я буду наражати людей на небезпеку. "О, Тіна поїхала, і ми поїдемо". Ми люди публічні, ми не маємо права просто взяти: "Я в Україні". Тоді всі зрозуміють, що можна повертатися, а це життя людей. І це лотерея,

– розговорилася Тіна Кароль.

"Ми тільки з дозволу будемо казати, що ми є, ми повернулися. Найголовніше – це захист населення, захист людей", – додала артистка.

Нагадаємо, син Тіни Кароль Веніамін теж у Польщі. Він приїхав у Варшаву з Лондона й волонтерив на центральному вокзалі – роздавав солодощі дітям з України.