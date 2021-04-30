36-річна Тіна Кароль переконана, що чимало знаменитостей роблять передчасні висновки про неї, як про особистість. Колеги вважають її складною людиною через сценічний образ, навіть не спілкуючись з нею тет-а-тет.

До теми Тіна Кароль розповіла про нові стосунки та зізналася, що їй подобається в чоловіках

Складність у тому, що ми ніколи не спілкувалися. Яка може бути складність?

– наголосила артистка.

Тіна Кароль запевняє, що вона любить простих людей і ненавидить штампи. Її саму легко змусити посміхнутися. За словами зірки, вона системна, сконцентрована і неординарна особистість.

"Я нещодавно зрозуміла, що відрізняє мене від співрозмовника. Я можу перевтілити щось і зробити його реально красивим, цікавим, вийти за межі бачення "так вчили", "так треба". Можна вийти за межі свідомості", – зауважила Тіна Кароль.

Повне інтерв'ю Тіни Кароль: дивіться відео онлайн

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Нагадаємо, чи не єдиною зірковою подругою Тіни Кароль є фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, якій співачка запропонувала своє крісло тренера "Голосу країни". У грудні 2019 року артистки випустили дуетну пісню "Вільна", яка іменувала початок їхньої дружби.

В одному з інтерв'ю Саніна розповідала, що з таким шаленим графіком, як у них, важко бути подругами. "Зустрітися, виділити час, щоб випити каву – нереально", – ділилася лідерка The Hardkiss.