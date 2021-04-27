Відома українська співачка та фронтвумен рок-гурту The Hardkiss не дала однозначної відповіді, чи хотіла б вона зайняти місце тренера "Голосу країни" замість Тіни Кароль. Про це вона висловилась на особистій сторінці в інстаграмі.
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Юлія Саніна щодо пропозиції крісла тренера
Артистка вирішила поспілкуватися з прихильниками через інстаграм-сторіз. Один з прихильників поцікавився щодо можливої участі Саніної в "Голосі країни-12".
Я дуже завжди вдячна Тіні за теплі слова й за довіру. Але Володимир Завадюк (продюсер проєкту, – Showbiz 24) поки що не телефонував. Тому нічого не можу сказати щодо цього,
– заявила Юлія Саніна.
Юлія Саніна / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про відхід Тіни Кароль з "Голосу країни"
- У суперфіналі вокального проєкту "Голос країни" Тіна Кароль заявила, що це був останній сезон з її участю. Артистка 5 разів перемагала в історії шоу, будучи тренером 8 років.
- Тіна Кароль додала, що "якщо можна", вона б хотіла передати крісло колезі та подрузі Юлії Саніній.
- Після співачки на відхід з шоу "Голос країни" натякнув Монатік. Свій допис-коментар щодо суперфіналу 11 сезону він завершив словами: "До побачення, "Голос"!". Шанувальники підозрюють, що він також покинув проєкт.