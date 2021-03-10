Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відверто розповіла, як їй працювалося з Тіною Кароль під час створення пісні "Вільна". Вона зізналася, що колаборація була чудовою. Також артистка поділилася, що дуети з деякими іншими виконавцями не відбулися.

Юлія Саніна дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про особисте життя, творчість колективу та співпрацю з іншими артистами.

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Юлія Саніна про співпрацю з Тіною Кароль

Прем'єра пісні Тіни Кароль та Юлії Саніної "Вільна" спричинила справжній фурор в українському шоу-бізнесі. Лідерка гурту The Hardkiss розповіла, що з колегою по сцені їй працювалося пречудово.

Тіна – "Людина – оголений нерв". Для неї важливо прожити, донести думку, у неї є своя філософія та глибина, які вона показує через творчість,

– зазначила Юлія.

Тіна Кароль та Юлія Саніна – "Вільна": дивіться відео онлайн

Колаборація Саніної та Монатіка

Саніна також розповіла про співпрацю з Монатіком, разом із яким записала пісню "Кобра": "Діму я називаю "Людина – свято". Він прийшов, зробив свято і пішов".

Вони дуже різні, але в повсякденному житті ставляться до мене чудово. В артиста таке життя, що знайти друзів – неможливо,

– наголосила Саніна.

Монатік та Юлія Саніна – "Кобра": дивіться відео онлайн

Дуети з артистами, які скасували

Співачка зізналася, що були й такі дуети, що скасувалися. Зокрема, планувалася співпраця зі Святославом Вакарчуком та гуртом ONUKA. Були навіть демо-записи пісень, проте, коли музиканти розуміли, що робота не виходить, покидали її.

Інтерв'ю Юлії Саніної: дивіться відео онлайн