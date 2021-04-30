Тіна Кароль нещодавно приголомшила прихильників зміною сценічного іміджу. Також кардинально змінилася й творчість артистки. Окрім цього завжди цікавлять подробиці особистого життя, які виконавиця тримає якомога далі від сторонніх очей.
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Тіна Кароль про нові стосунки
Виконавиця завжди уникає відповіді на запитання, що стосуються нових стосунків. Днями були роковини з дня смерті її чоловіка Євгена Огіра. Тоді Тіна оприлюднила архівне фото покійного коханого і зазначила, що вона належить Євгену в безмежності.
А ось в інтерв'ю зі Славою Дьоміним Кароль зізналася, що в її житті є хороший хлопець, про якого вона співає пісні. Однак більше подробиць знаменитість не розголошувала.
Також Слава запитав виконавицю, що їй найбільше подобається в чоловіках: брутальна борода, стильна борода чи гладка лисина.
Чоловік або подобається, або ні,
– наголосила Тіна.
Інтерв'ю Тіни Кароль: дивіться відео онлайн