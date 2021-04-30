36-летняя Тина Кароль убеждена, что многие знаменитости делают преждевременные выводы о ней, как о личности. Коллеги считают ее сложным человеком из-за сценического образа, даже не общаясь с ней тет-а-тет.

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Сложность в том, что мы никогда не общались. Какая может быть сложность?

– подчеркнула артистка.

Тина Кароль уверяет, что она любит простых людей и ненавидит штампы. Ее саму легко заставить улыбнуться. По словам звезды, она системная, сконцентрированная и неординарная личность.

"Я недавно поняла, что отличает меня от собеседника. Я могу перевоплотить что-то и сделать его реально красивым, интересным, выйти за пределы видения "так учили", "так надо". Можно выйти за пределы сознания", – заметила Тина Кароль.

Полное интервью Тины Кароль: смотрите видео онлайн

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Напомним, едва ли не единственной звездной подругой Тины Кароль является фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которой певица предложила свое кресло тренера "Голоса страны". В декабре 2019 года артистки выпустили дуэтную песню "Вильна", которая именовала начало их дружбы.

В одном из интервью Санина рассказывала, что с таким бешеным графиком, как у них, трудно быть подругами. "Встретиться, выделить время, чтобы выпить кофе – нереально", – делилась лидер The Hardkiss.