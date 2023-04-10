Тіна Кароль пояснила, чому не перекладає свої російськомовні пісні: "Поки не збираюся"

Співачка Тіна Кароль має чимало російськомовних хітів. Проте артистка вирішила поки їх не перекладати українською мовою, адже це буде важко зробити. Натомість з початком війни Кароль повністю відмовилася від цих пісень.

Співачка заявила, що після 24 лютого 2022 року більше не виконуватиме російськомовні пісні. Раніше вона "відродила" три українські народні пісні у незвичному стилі.

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Тіна Кароль в інтерв'ю молдовському телеканалу зізналася, що відмовилася перекладати свої російськомовні треки. За її словами, зробити гарний переклад пісні – це складно.

Вона наголосила, що їй подобається, як прихильники перекладають її російськомовні треки, але вона сама це не хоче поки робити.

На полиці лежать понад десяток хітів. Не всі вони перекладаються. Особливо, маніфестово-ліричні. Це дуже складно. Хоча я бачила класні переклади українською, просто люди роблять. Якщо хто звернеться, я готова дати право виконувати (її пісню – 24 Канал) українською. Сама я не робитиму цього, поки не збираюся,

– відповіла артистка.

Тіна Кароль пояснила, що втратила якусь частину аудиторії, яка слухала саме її російськомовні треки. Утім, це було її свідоме рішення.

"Це один із моїх кроків у цій інформаційній війні. Це дуже складно було насправді. Відмовляєшся від репертуару – якась частина людей не ходить на концерти, бо я не виконую ці хіти. Окей, але я це роблю, тому що я на 100% віддана своїй державі", – сказала Кароль.

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