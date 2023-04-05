Забуті українські народні пісні стають трендами соціальних мереж. Цього разу в тіктоці віруситься композиція "Чоловік Герасим", повідомляє 24 Канал.

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Вперше пісня "Чоловік Герасим" з'явилась на просторах інтернету у виконанні народного хору села Козацьке Чернігівської області завдяки проєкту polyphonyproject у 2018 році. Вона зібрала майже 200 тисяч переглядів та чимало позитивних коментарів.

"Чоловік Герасим" у виконанні хору: дивіться відео онлайн

Та нещодавно пісня знову стала популярною. Композицію не тільки поширювали у її попередньому вигляді, але й переробляли й творили нові ремікси. Один із найпопулярніших – у виконанні D1VINE & Shad0w, що зібрала на ютубі близько 70 тисяч переглядів.

D1VINE & Shad0w – "Чоловік Герасим": слухайте онлайн

Трек хвалять у соцмережах та знімають відео під пісню:

"Нарешті в топах чартів моя улюблена музика";

"Дуже круто! Бабусям віка та здоров’я";

"Більше б музики в такому стилі. Кайф для вух";

"Тільки очистила голову від парової машини. А тепер Герасим на черзі";

"Просто неймовірно".

Текст пісні "Чоловік Герасим"

Пісня "Чоловік Герасим" набуває різних значень у залежності від тексту, який може бути іншим в різних регіонах. Там мовиться про тяжку долю жінки. Вона розповідає про те, що повинна прясти з конопель – це важка фізична праця. І попри її тяжку роботу, чоловік б'є жінку. Але вважають, що рядки про "биття" також стосуються пряжі, яку потрібно було вибити.

Чоловік Герасим, а я твоя кудла,

Через твої конопельки я трошечки схудла.

Чоловік, Герасим, ой дай мені раду,

Через твої конопельки навіки пропаду.

Чоловік, Герасим, ой дав мені раду ‒

Розорвана сорочина спереду і ззаду.

За що б'єш, за що б'єш, за якиї вчинки?

Чи я тобі не напряла за год три починки?

Один пряла до Роздва, другий ‒ до Миколи,

Третій лежить розпочатий до Святой Покрови.

Да й напряла полотна од порога до вікна,

Да й послала на воді – нехай білять лебеді.

Да й послала на воді – нехай білять лебеді.

Краща в мене сорочина, чим у тої попаді.

Як пойду я на лужок полотно стірати,

Сама сяду на кладочку, буду розміряти.

На все є, на все є, на підточку* не стає,

Як пойду я до куми, нехай кума оддає.

Ти, кумушка-голубушка, позич мені полотна,

Позич мені полотна, бо й на підточку нема.

Кума до куми ходила позичать мотовила.

На базар не ходила, матовила не купила.

– Гоп, кума, не журись, –

Шо напряла, шо наткала, у те саме уберись.