Певица заявила, что после 24 февраля 2022 года заявила, что больше не будет исполнять русскоязычные песни. Ранее она "возродила" три украинских народные песни в необычном стиль.

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Тина Кароль в интервью молдавскому телеканалу призналась, что отказалась переводить свои русскоязычные треки. По ее словам, сделать хороший перевод песни – это сложно.

Она подчеркнула, что ей нравится, как поклонники переводят ее русскоязычные треки, но она сама это не хочет пока делать.

На полке лежат более десятка хитов. Не все они переводятся. Особенно, манифестно-лирические. Это очень сложно. Хотя я видела классные переводы на украинский, просто люди делают. Если кто обратится, я готова дать право исполнять (ее песню – 24 Канал) на украинском. Сама я не буду делать этого, пока не собираюсь,

– ответила артистка.

Тина Кароль объяснила, что потеряла какую-то часть аудитории, слушавшую именно ее русскоязычные треки. Впрочем, это было ее сознательное решение.

"Это один из моих шагов в этой информационной войне. Это было очень сложно. Отказываешься от репертуара – какая-то часть людей не ходит на концерты, потому что я не исполняю эти хиты. Окей, но я это делаю, потому что я на 100% отдана своему государству", - сказала Кароль.

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