Повномасштабне вторгнення змусило українських артистів не тільки перейти на справді рідну мову, але й цінувати українську культурну спадщину. Чимало народних пісень, старовинних композицій, інколи забутих вдалося вдало переосмислити та відродити, повідомляє 24 Канал.
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Артем Пивоваров – Місяць на небі
Музикант переспівав українську народну пісню "Місяць на небі", яку кожен пам'ятає ще з дитинства. Композиція увійшла до альбому "Твої вірші, мої ноти".
Артем Пивоваров – "Місяць на небі": дивіться відео онлайн
ДНК – Душа. Нація. Культура
Лейбл MOЗGI Entertainment презентував альбом, куди увійшло 18 українських народних пісень у виконанні українських знаменитостей. Там і "Підманула-підвела", "Пливе кача", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна" та інші.
ДНК – "Душа. Нація. Культура": дивіться відео онлайн
Ярина Квасній – Парова машина
Автентичну українську пісню переспівував гурт Dakh Daughters, але нещодавно вона стала вірусною у виконанні Ярини Квасній. Дівчина не записувала трек, але нове аранжування та ремікси створюють українські бітмейкери та використовують її спів.
Ярина Квасній feat TeeKai – "Парова машина"
Тіна Кароль – LELEKA
Тіна Кароль переосмислила українські народні пісні у незвичному стилі, запросивши до співпраці американського діджея. Це три пісні – Chevrona Kalyna, Kolomyika, і Outro.
Тіна Кароль – Kolomyika: дивіться відео онлайн
Джамала – Сину
Джамала під час війни презентувала пісню "Сину", яка увійшла до її мініальбому "Поклик". Це пісня, написана на вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства" – свого часу його поклав на музику Платон Майборода, тому композиція майже стала народною.
Джамала – "Сину": дивіться відео онлайн
Анна Трінчер – Рідна мати моя
Співачка не тільки переспівала "Пісню про рушник" Платона Майбороди на слова Андрія Малишка, але й долучила до виконання маму й бабусю.
Анна Трінчер – "Рідна мати моя": дивіться відео онлайн
Ivan Navi і KRUTЬ – Журавлі
Ivan Navi та Марина Круть відродили стрілецьку пісню "Журавлі", яка була написана ще у 1910 році Богданом Лепким.
Ivan Navi і KRUTЬ – "Журавлі": дивіться відео онлайн
Pink Floyd та Андрій Хливнюк – Hey Hey Rise Up
Кожен пам'ятає, як Андрій Хливнюк відродив "Червону калину", співаючи її посеред Києва. Він надихнув на переосмислення не тільки українських музикантів.
Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: дивіться відео онлайн
Go_A – Kalyna
Пісня стала однією з перших нових композицій, які завірусилися під час війни. Вона створена на основі старовинної української пісні.
Go_A – Kalyna: дивіться відео онлайн
Kalush Orchestra – Щедрий вечір
Переможці Євробачення-2022 переспівали українську щедрівку, а до зйомок кліпу залучили Арнольда Шварценеггера.
Kalush Orchestra – Щедрий вечір: дивіться відео онлайн